Bahnchaos am Mittelrhein: Für CDU ist Situation nicht mehr hinnehmbar

Die Fahrplan-App, Fahrgastanzeigen am Bahnsteig und die eigene Uhr sind die aktuell am häufigsten genutzten Gegenstände an den Bahnhöfen im Mittelrheintal. Doch leider passen Ansagen und App-Eintragungen oft nicht zur Realität. Grund genug für Jens Güllering, sich in einem Schreiben an den zuständigen Zweckverband SPNV-Nord zu wenden. Foto: CDU Rhein-Lahn