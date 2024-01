In früheren Zeiten war sie eine Touristenattraktion, seit langen Jahren steht sie still: die Malbergbahn in Bad Ems. Erst kürzlich lockte ein adventlicher Markt zahlreiche Besucher an die renovierte Talstation. Die Geschichte der besonderen Bahnstrecke ist wechselhaft, nicht nur für die Kurstadt außergewöhnlich.