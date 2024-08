Plus Bad Ems

Bad Emser Bartholomäusmarkt am Sonntag: Majestäten geben sich ein Stelldichein

Von Andreas Galonska

i Am Sonntag konnte der Bartholomäusmarkt in Bad Ems bei ruhiger Wetterlage ohne Probleme fortgeführt werden. Foto: ag

.Am Samstag hat der Wettergott dem Traditionsfest in Bad Ems am Abend einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wegen eines Sturms musste nicht nur die Show auf der Bühne des Gastrodorfs, sondern der gesamte Markt schließen.