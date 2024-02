Vor knapp einem Jahr war bekannt geworden, dass US-Chemieriese Avient deutschlandweit Entlassungen in großem Stile plant (unsere Zeitung berichtete). Am Avient-Standort in Lahnstein (früher Clariant), einem der großen Arbeitgeber der Stadt, wurden über Monate Gespräche mit dem örtlichen Betriebsrat und den Mitarbeitern „zur Verbesserung der Effizienz seiner Produktionsanlage in Lahnstein“ geführt.