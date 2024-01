Auto kracht in Lahnstein gegen Laterne: Mast stürzt auf vorbeifahrenden Wagen

Ein Unfall hat am Mittwochvormittag für Stau in Lahnstein gesorgt. Ursache für das Unglück nahe dem Globus waren offenbar medizinische Probleme eines Autofahrers.

Nach der Kollision mit einem Laternenmast in Höhe des Globus-Warenhauses in der Brückenstraße, knickte dieser um und beschädigte ein vorbeifahrendes Auto. Der Unfallverursacher wurde verletzt. Foto: Karin Kring

Zu einem Unfall ist es am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Lahnsteiner Brückenstraße in Höhe des Globus-Warenhauses vor der Rudi-Geil-Brücke gekommen. Nach Informationen unserer Zeitung verlor ein Autofahrer bei Ausfahren aus dem Parkplatz vermutlich aus medizinischer Gründen offenbar die Orientierung und prallte gegen eine Straßenlaterne.

Der Laternenmast wiederum knickte um und stürzte auf ein vorbeifahrendes Auto, das die Stelle gerade passierte. Der Unfallverursacher wurde bei dem Aufprall verletzt, der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt.

Umleitungsstrecke zur Lahnhochbrückenbaustelle

Laut Polizei musste die Brückenstraße für den Verkehr gesperrt werden. Da es sich um die Umleitungsstrecke zur Lahnhochbrückenbaustelle handelte, staute sich der Verkehr daraufhin vor der Engstelle Lahnbrücke in Richtung Niederlahnstein. Die Unfallaufnahme war kurz nach 12 Uhr abgeschlossen, der Laternenmast entfernt, und die Strecke wurde wieder freigegeben.