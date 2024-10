Auszeichnungen und Beförderungen

Höhepunkt der Jubiläumsfeier war die Ehrung verdienter Brandschützer und feuerwehrfreundlicher Betriebe durch den Ersten Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes (KFWV) Rhein-Lahn, Michael Dexheimer. Dabei ging die Ordensspange in Gold an Marcus Grün (Wehrleiter der Verbandsgemeinde Diez) und Detlef Ott (Vorsitzender des Fördervereins und langjähriger Wehrführer). Ihnen folgten mit der Spange in Silber die Aktiven Margit Grün und Jörg Glauer sowie Eberhard Range und Alfred Arnold mit Bronze.