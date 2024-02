Ausgebuchte Trockensitzung: Dörnberger Möhnen sprühen nur so vor guter Laune

„Möhnen Helau!“ hieß es am Vorabend der Altweiberfastnacht wieder in der Narrhalla in Dörnberg. Der heimische Möhnenclub hatte im 50. Jahr seines Bestehens zum traditionellen Ball eingeladen, und schon kurz nach Öffnung der Tore richteten es sich die Närrinnen und Narren zur Einstimmung auf die bereits elfte Trockensitzung mit den mitgebrachten Picknickkörben, Bierkästen, Fässchen und Schnapsbatterien gemütlich in ihrem „Block“ (so die humorvolle Bezeichnung der Tischreihen) ein.