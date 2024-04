Plus Zollhaus Ausbau der Kreisstraße in Zollhaus beginnt: B 54 vor dem Abschluss i Ausbau der Kreisstraße in Zollhaus beginnt - B 54 vor dem Abschluss Foto: Pohl Uli/Uli Pohl Lange Zeit geplant und diskutiert, lange Zeit angekündigt: Wie der Landesbetrieb Mobilität in Diez mitteilt, beginnt der Ausbau der Kreisstraße 64 (Foto) in Zollhaus am Montag, 15. April. Lesezeit: 1 Minute

Der Bauabschnitt hat eine Gesamtlänge von rund 350 Metern, beginnt an der Einmündung in die Gewerbestraße und endet am Ortsausgang von Zollhaus in Richtung Burgschwalbach. Im Rahmen der Arbeiten wird der gesamte Fahrbahnaufbau erneuert. In einer Gemeinschaftsmaßnahme tauschen die Verbandsgemeindewerke Aar-Einrich die Abwasserkanäle, Wasserleitungen einschließlich der Hausanschlüsse aus. Zudem sorgen die ...