Plus Diez/Zollhaus Aus Frust im Suff Feuer gelegt Von Till Kronsfoth i Verhandlungssaal des Amtsgerichts Diez Foto: Till Kronsfoth Weil er ein Feuer im Gemeinschaftsraum seiner Unterkunft entzündet hatte, ist ein 24-jähriger Mann aus Somalia vom Diezer Schöffengericht zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Lesezeit: 4 Minuten

Am 18. März 2024 hatte der Angeklagte in einer Sozialunterkunft in Zollhaus Holz, Kleidungsstücke und andere brennbare Dinge in einem Gemeinschaftsraum aufgetürmt, mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Der Täter selbst war nach dem Entzünden des Feuers auf einer Couch in unmittelbarer Nähe des Feuers eingeschlafen. Massives Alkoholproblem Der in einem ...