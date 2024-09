Auf der L338 bei Weisel: Schwerer Unfall durch Ölspur – Fahrerin muss ins Krankenhaus gebracht werden

Anzeige

Eine meterlange Ölspur auf einer Landesstraße am Ortseingang bei Weisel im Rhein-Lahn-Kreis hat zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten geführt. Am späten Montagnachmittag verlor eine 18-jährige Autofahrerin auf der großflächigen Ölspur die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in mehrere Bäume am linken Fahrbahnrand. Der Wagen prallte ab und kam am rechten Fahrbahnrand zum Stehen, wie die Polizei mitteile. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht.