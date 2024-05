Plus Niederbachheim/Oberbachheim

Auf den Spuren von Rosie’s Riveters: Wanderung führt zu Schauplätzen eines Bomberabsturzes

Von Thorsten Stötzer

i Markus Obel (links) gibt Erläuterungen am Schulpfad bei Oberbachheim. Foto: Thorsten Stötzer

Über eine Stromleitung hatte es David Castles gerade so eben geschafft, dann landete er neben einer Egge, deren Zinken nach oben zeigten. Was abenteuerlich klingt, hat sich vor 80 Jahren tatsächlich so ereignet am Schulpfad zwischen Oberbachheim und Winterwerb.