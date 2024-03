Asphaltarbeiten in Zollhaus: B 54 ab Montag voll gesperrt

Im Zuge der Asphaltarbeiten in der Ortsdurchfahrt in Zollhaus kommt es von Montag, 11., bis einschließlich Freitag, 15. März, zu einer weiteren Vollsperrung der B 54.

Der Verkehr aus Fahrtrichtung Bad Schwalbach wird in der Zeit über die B 274 und L 318 nach Katzenelnbogen, Schönborn und Birlenbach nach Diez umgeleitet. Die Fahrzeuge aus Fahrtrichtung Diez werden ab Hahnstätten über Kaltholzhausen, Kirberg und Ketternschwalbach geführt.

Diese Umleitung ist identisch mit der Verkehrsführung Ende Oktober/Anfang November. Pendler in und aus Richtung Burgschwalbach werden über die Gewerbestraße in Zollhaus geleitet. Da bei der ersten Vollsperrung im November Autofahrer versuchten, die eingerichtete Umleitung über heimische Wald- und Feldwege zu umgehen, und dabei erhebliche Schäden anrichteten, hatte die Gemeinde bereits frühzeitig Kontrollen der bekannten Wege angekündigt. up