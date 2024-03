Armin Bendel tritt erneut an: CDU Niederneisen nominiert Amtsinhaber fürs Rathaus

„Oberstes Ziel war es von Anfang an, die Dorf- und Vereinsgemeinschaft zu fördern. Dafür haben wir in den vergangenen fünf Jahren als Gemeinderat erfolgreich Projekte beschlossen, geplant und umgesetzt beziehungsweise angestoßen. Des Weiteren konnten wir die Verschuldung der Gemeinde im konsumtiven Bereich erheblich reduzieren. Hierfür habe ich gern die Verantwortung in erster Reihe übernommen“, so Bendel.

„Die Weichen sind gestellt, doch wir haben noch viel zu tun.“ Armin Bendel

Erfolgreich wurde unter anderem die Dorfmoderation durchgeführt, aus der sich aktuell zwei Projekte innerörtlich entwickeln. Zum einen der Anbau der Kindertagesstätte, der die Betreuung der Kleinsten fördert, und zum anderen die Planung mit erneuerbaren Energien, die die Gemeinde zukünftig auf finanziell gesunde Beine stellt. „Die Planung des Freizeitgeländes im Stau wurde, Corona geschuldet, leider nur fast zum Abschluss gebracht, jedoch ist für dieses Jahr der Bauantrag in Vorbereitung“, betont Bendel.

„Die Weichen sind gestellt, doch wir haben noch viel zu tun“, blickt der Amtsinhaber auf die kommenden Jahre. „Ich werde alles dafür tun, dass wir weiter mit einer tollen Mannschaftsleistung im Gemeinderat unseren Ort für die Zukunft gut aufstellen.“

Der CDU-Ortsvorsitzende Marcel Willig äußert sich erfreut über die erneute Kandidatur: „Wir freuen uns, dass Armin Bendel wieder antritt und seine erfolgreiche Arbeit fortsetzt. Wir arbeiten im Rat Hand in Hand zusammen und wollen diesen Gemeinschaftssinn im Sinne der Dorfgemeinschaft auch in der neuen Wahlperiode fortführen.“ Das teilt die CDU Niederneisen in einem Pressebericht mit. red