Archäologen verzögern Neubauplanung: Blumenrods mittelalterliche Wasserburg Von Bernd Lormann Ausgrabungen bis ins kleinste Detail verrät dieses Foto ebenfalls vom Mai 2022. Nach vier seit 1967 vollendeten Bauabschnitten im südlichen Limburger Neubaugebiet Blumenrod ist die Weiterentwicklung für die Baugebiete V und VI von den Stadtverordneten eine grundsätzlich beschlossene Sache. Ungeachtet der von der Bürgerinitiative Blumenrod sowie den Grünen vorgebrachten Bedenken gegen die Ausweitung der Bebauung in der vorgesehenen Größe ist aber eine Verzögerung der Baumaßnahmen bis mindestens ins dritte Quartal 2025 zu erwarten. Lesezeit: 4 Minuten

Der Grund: Reste einer mittelalterlichen Wasserburg sowie Funde bis zurück in die jüngere Steinzeit werden dort nach Ausgrabungen vermutet und erfordern weitere archäologische Untersuchungen. Fakt bleibt, die Stadt Limburg will über mehrere Jahre verteilt am südlichen Stadtrand in den Baugebieten V und VI den Bau von rund 600 Wohnungen ermöglichen. Das ...