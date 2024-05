Annette Wick möchte Stadtbürgermeisterin in Diez bleiben: „Laufende Sanierungen unserer Kitas fertigstellen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Annette Wick und bin 62 Jahre alt. Geboren in Diez, aufgewachsen in dem schönen kleinen Dorf Netzbach. Habe einen Sohn, eine Tochter und zwei Enkeldamen. 20 Jahre habe ich bei der Nassauischen Sparkasse gearbeitet. Seit 39 Jahren engagiere ich mich in der SPD. In meinem Heimatdorf war ich Ortsvereinsvorsitzende der SPD und 1994 wurde ich zur Ortsbürgermeisterin gewählt.

Mein politischer Werdegang

23 Jahren wohne ich nun in der schönen Grafenstadt Diez und begleite seit 2019 das schöne und herausfordernde Amt der Stadtbürgermeisterin. Gleichzeitig bin ich Mitglied im VG-Rat und im Kreistag.

Das sind meine Ziele als Stadtbürgermeisterin

Meine auf den Weg gebrachten Themen zum Abschluss bringen. Die in Zusammenarbeit mit der Stadt laufenden Projekte mit engagierten DiezerInnen weiter unterstützen. Umsetzung des in Arbeit befindlichen Mobilitätskonzeptes und des Stadtentwicklungskonzeptes. Mit dem BID die Innenstadtentwicklung weiter voranbringen. Unsere Biodiversitätsstrategie mit Unterstützung des Vereins „Blühende Lebensräume“ weiter umsetzen. Neubaugebiet „Hohe Straße“ – an das ÖPNV-Netz anbinden. Unser Haus Eberhard soll Kulturzentrum der Stadt werden. In Planung – 50 weitere Kitaplätze (ehemalige Heliosklinik). Laufende Sanierungen unserer Kitas fertigstellen. Die Jugend mehr in die kommunale Gemeinschaft einbinden. Gründung eines Jugendparlaments (diesbezüglich wurden schon Gespräche mit unseren Schulen geführt)

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Stadtbürgermeisterin verändern?

Unsere Stadt steht vor spannenden Herausforderungen, und wir haben bereits wichtige Schritte unternommen, um sie anzugehen. Die Innenstadtentwicklung ist in vollem Gange, mit neuen Plänen und Projekten. Unsere SV-Halle und das Oranien Bad sind Einrichtungen, die dringend saniert werden müssen. Wir haben bereits Maßnahmen ergriffen, um ihre Instandhaltung sicher zu stellen, damit sie weiterhin allen BürgerInnen/Vereinen/Schulen zugänglich sind.

Das sind meine Ecken und Kanten

Geduld! Ist nicht meine Stärke!

Das ist mein politisches Motto

Kurs halten für ein zukunftsfähiges Diez!

Alle Angaben stammen von der Kandidatin.