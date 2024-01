Plus Diez/Eppenrod/Koblenz Angeklagter Autodieb wurde in Eppenrod gefasst: Mann soll Porsche und Jeep geklaut haben Ein interessanter Prozess um Autodiebstahl ist am Koblenzer Landgericht angelaufen: Einem 36-jährigen Polen wird dort vorgeworfen, in den vergangenen Jahren gemeinsam mit noch nicht ermittelten mutmaßlichen Mittätern mehrere Nobelkarossen gestohlen zu haben. Von Johannes Mario Löhr

Der Mann sitzt derzeit in der JVA Koblenz ein – er schweigt zu den Vorwürfen, weshalb am ersten Verhandlungstag ein massives Zeugenprogramm abgearbeitet werden musste. Stand jetzt deutet vieles auf die Täterschaft des 36-Jährigen hin. Was die Richterin am Ende von Prozesstag eins zu folgendem Statement in Richtung der Verteidigung ...