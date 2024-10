Andreas Stiehl-Wolf folgt auf Peter Lock: Wechsel an der Spitze des Seniorenbeirats Aar-Einrich

Anzeige

Bereits in den ehemaligen Verbandsgemeinden Hahnstätten und Katzenelnbogen (in Hahnstätten seit 2012 und in Katzenelnbogen seit 1996) bestand jeweils ein Seniorenbeirat. Beide schlossen sich 2019 im Rahmen der VG-Fusion zum Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde Aar-Einrich zusammen.

Der Erste Beigeordnete der VG Aar-Einrich, Ingo Brod, hatte zu Beginn der Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Lars Denninghoff die Beiratsmitglieder zunächst per Handschlag verpflichtet. Anschließend gab der bisherige Vorsitzende Peter Lock einen kurzen Rückblick auf zwölf Jahre Vorstandsarbeit. Er dankte allen Mitgliedern für die engagierte Mitarbeit sowie allen, die im Laufe der Jahre den Seniorenbeirat unterstützten, teilt die VG in einem Pressebericht mit.

Peter Lock hatte bereits im Vorfeld erklärt, dass er nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung steht, jedoch im Seniorenbeirat weiter mitarbeiten möchte. Er ist Gründungsmitglied des Seniorenbeirates der ehemaligen VG Hahnstätten. Dort war er zunächst stellvertretender Vorsitzender und wurde 2014 zum Vorsitzenden gewählt. Nach der Fusion zur VG Aar-Einrich wurde er in diesem Amt bestätigt. Ulrike Fuhr hatte ebenfalls verkündet, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für eine Mitarbeit im Seniorenbeirat zur Verfügung steht. Ulrike Fuhr gehörte seit 2014 dem Seniorenbeirat an. Ingo Brod dankte den beiden Vorstandmitgliedern für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit und überreichte ihnen eine Urkunde. Der neue Vorsitzende Andreas Stiehl-Wolf dankte allen für das Vertrauen und formulierte erste Gedanken zur künftigen Ausrichtung des Beirates. red

Die nächste Sitzung des Seniorenbeirates ist am Donnerstag, 24. Oktober, 14.30 Uhr, im Sitzungssaal am Verwaltungsstandort der VG Aar-Einrich in Hahnstätten.