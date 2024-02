Fachingen hat einen neuen Jazzklub: „Wir spielen an jedem dritten Samstag im Monat ab 20 Uhr in der Kapelle“, rührt Initiator und Bassist Georg Klein schon einmal die Werbetrommel. „Jeder, der gerne Livemusik hört oder sich an einem Solo- oder Rhythmusinstrument betätigen möchte, ist herzlich eingeladen. Auch Sängerinnen und Sänger sind willkommen.“