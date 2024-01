Er sollte den Bewohner einer Betreuungseinrichtung in der Verbandsgemeinde Diez verprügelt, mit einem Dosenwurf zusätzlich am Kopf verletzt und ihn abschließend auch noch beleidigt haben. So lautete der Vorwurf gegen einen 26-Jährigen aus der Region Diez, der sich vor dem Amtsgericht verantworten musste.