Alter Friedhof: Umstrittener Parkplatz in Lahnstein ist eröffnet

Selten hat ein Parkplatz für so viel Unmut im Stadtrat gesorgt wie der, den der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez auf dem alten Friedhof in der Sebastianusstraße hergestellt hat: Am Freitag nun wurde die Fläche mit mehr als 100 kostenfreien Pendlerparkplätzen eröffnet. Die Entscheidung, hier eine Park-and-ride-Anlage zu bauen, hatte im Sommer des Vorjahres für heftigen Streit in den Gremien gesorgt.