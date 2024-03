Plus Nassau Ära geht zu Ende: Nassauer Autohaus Jalufka wechselt den Besitzer Von Achim Steinhäuser i Anlässlich der Betriebsübernahme besuchte Stadtbürgermeister Manuel Liguori (rechts) die scheidenden – Josef Jalufka (2. von rechts) und Monika Jalufka (Mitte) – und neuen Inhaber – Kevin Maus (links) und Kai Hefermann (zweiter von links) des Autohauses am Standort. Foto: Achim Steinhäuser Vor gut zwei Jahren übernahmen Geschäftsführer und Kfz-Meister Kevin Maus und Geschäftsführer Kai Hafermann die seit 31 Jahren geführte Autowerkstatt von Süleyman Kopuz im Nassauer Industriegebiet Koppelheck und wagten mit ihrem Unternehmen „Auto Technik Sport“ (ATS) den Schritt in die Selbstständigkeit. Nun übernehmen sie ab dem 1. April dieses Jahres einen weiteren Betrieb vom Koppelheck: das Autohaus Jalufka. Lesezeit: 1 Minute

Das Ehepaar Josef und Monika Jalufka hat sich aus Altersgründen nach 33 Jahren entschlossen, ihr Unternehmen an einen geeigneten Nachfolger zu übergeben. Die neuen Inhaber markieren mit der Übernahme des Autohauses einen bedeutenden Schritt in der Expansionsstrategie des Unternehmens. Die Entscheidung zur Übernahme des Autohauses Jalufka an die neuen Inhaber ...