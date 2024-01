Plus VG Loreley ADD-Präsident in der VG Loreley: Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Fokus Der Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, Thomas Linnertz, war auf Einladung von Bürgermeister Mike Weiland zu Gast in der Verbandsgemeinde (VG) Loreley, um einige Zukunftsthemen wie die Förderung des Neubaus des Verwaltungsgebäudes zu besprechen.

Auch ein Abstecher zum geplanten Standort des neuen Feuerwehrgebäudes an der Nastätter Straße in St. Goarshausen durfte nicht fehlen. Dieser war nach einigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und positiven Ratschlägen und Hinweisen des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz bereits im Jahr 2019 schließlich ausgewählt und in damaliger Abstimmung in Gesprächen mit der Kommunalaufsicht sowie der Struktur- ...