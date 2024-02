Abstinenz beendet: Fastnacht ist zurück in Patersberg

Fröhliche Gesichter gab es bei der Übergabe der Orden bei der Porschberjer Sitzung. Foto: Ulrich Lenz

Die Midigarde des KVG zeigte im Anschluss einen gekonnten Tanz und wurde ohne Zugabe nicht von der Bühne gelassen. Dass es für Mann gar nicht so einfach ist, gemütlich in seinem Sessel zu sitzen, wenn Frau ihn dauernd stört, verdeutlichten Dietmar Michel und Ricarda Herbst in ihrem Sketch. Es folgte der Auftritt der Troddewars als Trauerschnalle. Gesanglich brachten sie den Saal zum Kochen. Alice McKim, Patersberger Neubürgerin und aus Kanada angereist, ließ die Anwesenden in den Narrenspiegel blicken und erklärte einige typisch deutsche Eigenschaften, die ihr als Kanadierin doch sehr fremd sind. Unter anderem die Wegbeschreibung „halb links“ hatte sie sehr verwirrt und zu einer abenteuerlichen Wanderung geführt.

Zugabe war fällig

Nach der Pause war es die Große Garde des KVG, die den Saal wieder in Fastnachtsstimmung versetzte. Die jungen Damen begeisterten und wurden lautstark zur Zugabe aufgefordert. Ricarda Herbst gelang es, die Stimmung mit ihren Urlaubserlebnissen auf den Spirituosen weiter auf hohem Niveau zu halten. Die Sportskanonen 08/15-Göörls, die sich erst kurz vor der Sitzung entschlossen hatten, einen Programmpunkt beizusteuern, brachten den Saal in Wallung. Gelenkig brachten die Darstellerinnen ihren Tanz auf die Bühne. Klar, dass auch hier eine Zugabe fällig wurde.

„Hört zu“, erschallt es, wenn Oma Lisbeth (Rüdiger Hehner) auf der Bühne steht. Die Geschichten und Lebensweisheiten trieben dem Publikum die Lachtränen in die Augen. Seit Jahren aktiver Bestandteil der Porschberjer Fassenacht ist „Oma Lisbeth“ – ein absoluter Höhepunkt. Nach der Oma und zum Abschluss kam die Feuerwehr. Nicht zum Löschen, nein, zur Hitparade. Falco, Helene Fischer, die Spider Murphy Gang und, und, und ... Die Feuerwehrmänner gaben alles. Moderiert von Selina Michel fetzten sie über die Bühne, und das Publikum stand auf den Bänken und Tischen. Ein gelungener Abschluss der Veranstaltung. red