Mit einem deutlichen Statement hat sich der SPD-Landtagsabgeordnete Manuel Liguori für eine Wiederinbetriebnahme der Aartalbahn ausgesprochen. Aufgrund der positiv ausgefallenen Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Aartalbahn im hessischen Abschnitt plädiert der SPD-Landtagsabgeordnete Liguori in einem Brief an die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt deutlich für das Projekt.