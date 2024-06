Plus Mittelrhein/Region

Aal-Bestand im Rhein ist gefährdet: SGD Nord setzt 650.000 Jungtiere aus

Von Martin Ingenhoven

i Mehr als 650.000 junge Aale wurden im Februar im Rhein ausgesetzt, damit die Tiere in der Region wieder heimisch werden. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Einst gehörte er zum häufigsten und beliebtesten Speisefisch der Rheinanlieger – der Aal. Kein Ort am Rhein, in dem kein Aalfischer seinen Lebensunterhalt verdiente. Nun gibt es nur noch wenige Berufsfischer am Rhein, doch auch zahlreiche Hobbyfischer machen Jagd auf den schlangenähnlichen Fisch. Aber die Bestände sind gefährdet.