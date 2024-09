84-Jähriger kollidiert mit Ford Transit: Biker stirbt bei Unfall auf B 42 am Rhein

Das berichtet das Polizeipräsidium Westhessen. Der Mann war nach Angaben der Beamten mit seiner Honda gegen 13.35 Uhr von Kaub in Richtung Lorch unterwegs und stieß in der ersten Kurve nach dem Ortsausgang Lorchhausen aus bislang nicht bekannten Gründen mit einem entgegenkommenden Ford Transit eines 39-Jährigen aus Kaub zusammen. Der Zweiradfahrer zog sich dabei schwerste Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Transit-Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt, und die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Bundesstraße war laut Polizeibericht in dem betroffenen Bereich für mehrere Stunden gesperrt. Bei den Absperrmaßnahmen unterstützte auch die Polizeiinspektion St. Goarshausen. Die Ermittlungen hinsichtlich des genauen Unfallhergangs dauern an. red

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 06722/911 20 mit der Polizeistation Rüdesheim in Verbindung zu setzen.