826.000 Euro für Klimaschutz in der VG BEN: Bewilligungsbescheid von Staatssekretär Michael Hauer übergeben

Kürzlich überreichte Staatssekretär Michael Hauer persönlich den lang ersehnten Bewilligungsbescheid über 826.341,75 Euro für die Umsetzung von Klimaschutzprojekten in der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau. Bürgermeister Uwe Bruchhäuser und Klimaschutzmanager Stefan Hecker nahmen diesen laut einer Pressemitteilung stellvertretend für die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau im Bad Emser Rathaus entgegen.

Die finanziellen Mittel werden über das vom Land Rheinland-Pfalz initiierte Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (kurz Kipki) bereitgestellt. Gemessen an der Einwohnerzahl erhält jede Kommune einen Betrag, der für Investitionen in den Klimaschutz und für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung eingesetzt werden kann. Bei dem Programm wird die hohe Bedeutung des Klimaschutzes unterstrichen und unabhängig von der Haushaltslage der Kommunen nur ein verminderter oder gar kein Eigenanteil bei den angemeldeten Teilprojekten eingefordert.

Die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau beabsichtigt mit den bereitgestellten Mitteln den Bau einer Fotovoltaikanlage mit Batteriespeicher bei den Verbandsgemeindewerken, den flächendeckenden Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Autos, Heizungsoptimierungen in Schulen und Kitas sowie Beleuchtungsumrüstungen in der Realschule plus mitsamt Fachtrakt.

Weitere Projekte in Arbeit

Alle Maßnahmen, so betont Klimaschutzmanager Hecker, helfen nicht nur dabei, dass mehr als 100 Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr eingespart werden, sondern tragen auch zum gemeinschaftlichen Interesse innerhalb der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau bei. Bürgermeister Bruchhäuser ergänzt, dass die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau intensiv an weiteren Projekten im Bereich Klimaschutz sowie Klimawandelfolgen arbeitet und sich über eine Begleitung des Landes beziehungsweise des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität freut.

Staatssekretär Hauer kennt nicht zuletzt die hohe Bedeutung von Förderungen für Kommunen im Kontext des Klimaschutzes aus seiner vorigen Tätigkeit bei der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Er betont, dass er davon überzeugt sei, dass Investitionen in den Klimaschutz Investitionen für die Zukunft sind. Die Einsparung von klimaschädlichem CO2 gehe, wie auch bei den angemeldeten Teilprojekten der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau, mit Entlastungen der Haushaltskasse einher.

Weitere Informationen im Internet

Bei der Übergabe erkundigte sich Staatssekretär Hauer über bereits erzielte Erfolge von Klimaschutzmaßnahmen und wünschte für weitere Klimaschutzprojekte gutes Gelingen. Bürgermeister Bruchhäuser sprach seinen besonderen Dank an das Klimaschutzministerium für die Bereitstellung des Förderprogramms aus und dankte Staatssekretär Hauer für die persönliche Übergabe des Bewilligungsbescheids. Über den weiteren Fortgang bei der Umsetzung der Kipki-Teilprojekte berichtet die Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau auf der Webseite www.vgben.de/klimaschutz red

Bei Fragen steht der Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau gern unter klima@vgben.de oder der 02603/793.327 zur Verfügung.