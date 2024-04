Plus Birlenbach-Fachingen 600 000 Euro für Neubau beim SC Birlenbach: Rhein-Lahn-Kreis fördert mit 160 000 Euro Von Johannes Koenig i Ortstermin (von links): Felix Klumpp (Architekt), Georg Klein (Bürgermeister), Daniela Migeod-Prätorius (Statikerin), Bernd Kuhmann, Michael Wenzel und Stephan Detrois (Vorstand SC Birlenbach), Mischa Meffert (Architekt, Genehmigungsplanung) und Thomas Scheid (Bauleitung) Foto: Jannik Haßenpflug Ein neues Vereinsheim für den Sport-Club (SC) Birlenbach – gebaut und bezahlt von der Ortsgemeinde Birlenbach-Fachingen. Ursprünglich waren dafür laut Haushaltsplanung 600.000 Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren vorgesehen, sagt Ortsbürgermeister Georg Klein. Nun aber soll es zügig losgehen. Lesezeit: 2 Minuten

Grund für die neue Eile ist eine bereits erfolgte Förderzusage des Rhein-Lahn-Kreises in Höhe von 160.000 Euro. „Daher muss die Maßnahme jetzt auch in diesem Jahr beginnen“, so der Ortsbürgermeister. „Unser Pulver müssen wir aber nicht ganz in 2024 verschießen“, relativiert er den bestehenden Zeitdruck gleich wieder ein bisschen. Warum ...