500 Kinder laufen für Felix: Spendenaktion in Katzenelnbogen

Von Uschi Weidner

i Auch die Schüler der Klasse 6b von Lehrer Benjamin Erlach waren hoch motiviert. Foto: Uschi Weidner

Einen großen Zuspruch fand der Spendenlauf der Grundschule und der Realschule plus am 1. März zugunsten von Felix (unsere Zeitung berichtete). Das Kind wohnt in der Verbandsgemeinde Aar-Einrich, zwei Geschwisterkinder besuchen die Grundschule im Einrich. Vor zwei Wochen wurden die Verantwortlichen der Grundschule auf einen privaten Spendenaufruf aufmerksam. Schnell wurde klar, dass die Schulgemeinschaft unterstützen möchte.