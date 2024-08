Plus Diez

23 Fahrzeuge betroffen: Unbekannte Täter zerstechen mehrere Reifen in Diez und Umgebung

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Eine Meldung, die am Dienstag und Mittwochvormittag für Aufsehen sorgte und Besorgnis auslöste: Am Dienstag, 20. August, wurden in der Zeit von 7.50 bis 14.30 im Diezer Stadtgebiet an insgesamt 23 Fahrzeuge Reifen zerstochen.