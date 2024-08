Diez

23 Autos betroffen: Unbekannte Täter zerstechen mehrere Reifen in Diez und Umgebung

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

An insgesamt 23 Autos haben unbekannte Täter am Dienstag in Diez mehrere Reifen zerstochen. Auch in anderen Orten schlugen die Täter zu.