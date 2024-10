1959 zum Priester geweiht

Franz Kamphaus wurde 1959 in Münster zum Priester geweiht und 1968 an der dortigen Universität promoviert. 1972 wurde er zum Wissenschaftlichen Rat und Professor für Pastoraltheologie und Predigtlehre an der Universität berufen und ein Jahr später zum Regens des Priesterseminars ernannt. Von 1999 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand leitete Kamphaus die Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz.