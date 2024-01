Als die beiden Vorsitzenden der Diezer Paddlergilde, Adolf Wuth (Erster) und Daniel Foltys (Zweiter), jetzt alle Gäste des Empfangs zum 100-jährigen Vereinsjubiläum im Bootshaus willkommen hießen, wurde es im Klubraum des Vereins sehr, sehr eng. Und Monika Sauer, Präsidentin des Sportbundes Rheinland, zeigte sich in ihrem Grußwort erfreut und sehr erstaunt, dass an einem gewöhnlichen Werktag so viele Menschen der Einladung der Paddlergilde gefolgt waren.