Zweiter Sonderimpftag in Limburg: Die Nachfrage war hoch

Die Nadel der Spritze sehe im Fernsehen immer so groß aus, aber am Ende sei alles halb so wild, der kleine Stich harmlos: „Es hat gar nicht wehgetan“, sagt Ute Piske. Die 73-Jährige aus dem Weinbacher Ortsteil Elkerhausen hat am Samstag ihre erste Corona-Impfung erhalten. Piske wurde mit dem Astrazeneca-Vakzin geimpft. Sie ist damit eine von 780 Bürgern im Landkreis Limburg-Weilburg über 70 Jahre, die beim zweiten Sonderimpftag des Kreises mitgemacht haben. Nach dem ersten Impftag hatte es Beschwerden aus der Bevölkerung gehagelt: Termine waren rasch ausgebucht, nicht jeder, der wollte, war zum Zug gekommen. Beim zweiten Termin nun also soll es ruhiger verlaufen.