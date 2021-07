Aar-Einrich

Zweite Auflage der „Wood Vibrations“: Künstler für Waldbaden gesucht

Mit „Wood Vibrations“, dem Waldbaden auf dem Loreley-Aar-Radweg zwischen Zollhaus und dem Steinbruch in Allendorf, legte der durch die Corona-Pandemie verschobene „Dialog Aar-Einrich“ im vergangenen Jahr einen sensationellen Start hin. Die Menschen der Region dürsteten nach den vielen Monaten des Verzichts nach kulturellen Angeboten. Jetzt geht „Wood Vibrations“ am Sonntag, 8. August, von 12 bis 16 Uhr in die zweite Runde.