VG Diez

Zuständiges Team in Diezer VG-Verwaltung hat viel zu tun: Briefwahl erfährt eine enorme Nachfrage

Bereits in der ersten Woche sind über 4000 Anträge auf Briefwahl bei der Verbandsgemeindeverwaltung Diez eingegangen. Zu Beginn der zurückliegenden Woche sind die Wahlbenachrichtigungen an die 19.035 Wahlberechtigten verschickt worden, und bereits in diesen ersten fünf Tagen hat die Verwaltung nach eigener Angabe schon mehr als 4000 Anträge auf Briefwahl erhalten.