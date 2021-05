Zuständig für Schule und Bildung: Ralf Stammberger wird neuer Dezernent im Bistum Limburg

„Mit Ralf Stammberger übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit die Leitung eines wichtigen Dezernats in der bischöflichen Verwaltung. Er kennt das Bistum seit vielen Jahren und hat in verschiedenen Funktionen Verantwortung übernommen“, erklärt Domkapitular Wolfgang Rösch, der Generalvikar des Bischofs von Limburg in einer Pressemitteilung. Stammberger sei theologisch versiert, strategisch breit aufgestellt und kirchlich und gesellschaftlich gut vernetzt.

Schule und Bildung seien zwei wichtige Bereiche, in denen Kirche in die Gesellschaft hineinwirke. Es gehe um den Menschen in seiner Ganzheit, um den „Geist der Freiheit und der Liebe“, wie es das Zweite Vatikanische Konzil beschreibe, und die Befähigung, aus dem Glauben heraus das Leben zu gestalten.

„Schule und Bildung erschöpfen sich nicht in der Vermittlung von Kompetenzen und Wissen, sondern wollen dazu verhelfen, in unserer jeweiligen Persönlichkeit das zu entfalten, was uns an Möglichkeiten geschenkt wurde“, so Stammberger. Er freue sich auf die neue berufliche Herausforderung und wolle sie mit allen angehen, die in Bildungsbereichen in der Diözese arbeiten.

Generalvikar Rösch spricht von einem Transformationsprogramm, einem großen Veränderungsprozess im Ordinariat: „Als bischöfliche Verwaltung spüren wir, dass wir uns weiterentwickeln, strukturell und kulturell verändern müssen. Derzeit arbeiten wir intensiv an Modellen für die künftige Organisationsgestaltung“, erklärt Rösch.

Als Dezernent für Schule und Bildung folgt Stammberger auf Hildegard Wustmans, die nach dem plötzlichen Tod Andreas von Erdmanns Ende 2019 zusätzlich zum Dezernat Pastorale Dienste die kommissarische Leitung übernommen hatte.

Ralf Stammberger stammt aus Marburg und wuchs in Hofheim am Taunus auf. Er studierte evangelische und katholische Theologie sowie Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität, an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt und an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Zudem verbrachte er ein Auslandsjahr zu einem Masterstudium an der Universität von Durham in Großbritannien.

Nach dem Diplom ließ er sich zum Pastoralreferenten ausbilden und wirkte sechs Jahre in der Pfarrei St. Michael im Frankfurter Nordend. In dieser Zeit war er auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hugo von Sankt Viktor-Institut für Quellenkunde des Mittelalters an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen.

Im September 2003 wurde er Pfarrbeauftragter der Pfarrei St. Bonifatius in Selters im Westerwald. Im April 2006 wechselte er ins Bischöfliche Ordinariat und wurde Geschäftsführer der Steuerungsgruppe Kita und Leiter der Abteilung Kindertagesstätten. Im Februar 2020 hat er seine theologische Promotion an der Hochschule Sankt Georgen verteidigt. Stammberger ist verheiratet und hat drei Kinder.