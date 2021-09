Am Freitagnachmittag fanden in Diez und Limburg zwei Klima-Demonstrationen im Rahmen des globalen Klimastreiktages statt. Unter dem Motto „Uproot The System“ (das System an der Wurzel packen) gingen auf allen Kontinenten an über 1200 Standorten Hunderttausende Menschen für Klimagerechtigkeit auf die Straßen. Auf dem Diezer Marktplatz startete um 15 Uhr eine Fahrraddemonstration.