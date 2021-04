Zum 100. Geburtstag der Widerstandskämpferin: Kalkwerk-Band würdigt Leben von Sophie Scholl mit neuem Lied

Am 9. Mai wäre die Widerstandskämpferin Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Zur Feier dieses runden Geburtstags und zum Gedenken an eine bemerkenswerte Frau, die sich mutig gegen das Naziregime gestemmt hat, initiierte die Schule im Emsbachtal in Niederbrechen ein Projekt, bei dem eine CD entstanden ist, die das Leben von Sophie Scholl erzählt und Musikbeiträge regionaler Bands enthält. Im Rahmen dieses Projektes veröffentlicht die Kalkwerk-Band „4 Zimmer Küche Bad“ am 30. April den Song „Meer aus weißen Rosen“.