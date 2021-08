Die Jüdinnen Herta Adler und Ruth Stern Glass Earnest sind mit ihren Familien aus dem nationalsozialistischen Diez in die USA emigriert. In einer vierteiligen Reihe von Jens Reutzel (Arbeitskreis Stolpersteine) sollen ihre umfangreichen Kindheitserinnerungen an ihre Diezer Zeit geordnet und zusammengefasst werden.