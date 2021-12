Zehn Jahre Wasserrahmenrichtlinie in der Landwirtschaft: Berater zieht Bilanz für den Kreis Limburg-Weilburg

Seit dem Jahr 2000 gibt es die EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Hinter diesem sperrigen Begriff verbirgt sich das Ziel, bis spätestens zum Jahr 2027 alle europäischen Gewässer in einen guten Zustand zu versetzen. Seit zehn Jahren gibt es im Kreis Limburg-Weilburg ein entsprechendes Beratungsangebot. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Welche Erfolge konnten erzielt werden, was wurde bislang nicht erreicht? Beim Infoabend hat Harald Becker vom Ingenieurbüro für Landwirtschaft und Ökologie, das für die Beratung zuständig ist, ein Fazit gezogen.