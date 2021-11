Es hätte alles so schön sein können auf dem Christkindlmarkt in Limburg: Die Buden wurden wieder pünktlich auf dem Neumarkt und in der Altstadt aufgebaut, die vielen Lichter glänzten und der Duft von Glühwein machte sich breit. Doch wer annimmt, es wäre so etwas wie Stimmung aufgekommen, der irrt.