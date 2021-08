Würdigung: Villmarer Talhof bietet Schwalben ein Zuhause

Über dem bäuerlichen Anwesen von Matthias, Petra und Melanie Laux, dem Talhof in Villmar, schießen den ganzen Tag lang Dutzende Rauchschwalben durch die Luft. Sie sind mit 10 bis 20 Metern in der Sekunde unterwegs, fangen Insekten und bringen sie im anschließenden Tiefflug zielsicher durch die offenen Fenster des Kuhstalles zu ihrer Brut. Elegant sieht das aus, unwillkürlich ziehen Besucher den Kopf ein, wenn die schlanken, stromlinienförmig gebauten Vögel knapp, aber sicher an ihnen vorbeifliegen.