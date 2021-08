Es ist eine gelungene Präsentation, die ihrem Namen alle Ehre macht. Es geht in der Sommerausstellung der LahnArtists in Limburg um Koexistenzen im vielfältigen Zusammenleben der Natur. „Coexist“ – so lautet der Titel, der jeden der acht teilnehmenden Kunstschaffenden auf unterschiedliche Art inspiriert hat.