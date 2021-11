Gestrüpp wuchert, sogar Birken breiten sich aus, vom einst rotbraunen Sand ist kaum noch etwas zu erkennen. Allenfalls das inzwischen windschiefe kleine Vereinsheim zeigt noch an, wo sich einst in Aarbergen-Michelbach ein privater Tennisplatz befand. Der Lebenshilfe Rheingau-Taunus kommt das Grundstück in Nachbarschaft seiner bestehenden Wohnhäuser trotz seiner Hanglage gerade recht, um ein Neubauprojekt zu verwirklichen, das 8,2 Millionen Euro kosten soll. Was genau geplant ist.