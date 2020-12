Wohnhausbrand in Taunusstein: 71-Jährige schwer verletzt

Archivierter Artikel vom 11.04.2020, 09:40 Uhr

Wie die Polizei berichtet, schlugen gegen 1 Uhr Bewohner des Mehrfamilienhauses Alarm. Die aufmerksamen Nachbarn hatten verdächtige Geräusche und den Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen. Die Feuerwehr räumte das Gebäude, löschte das Feuer und konnte die Bewohnerin der komplett verrauchten Dachgeschosswohnung in sprichwörtlich letzter Sekunde retten. Teile des Schlafzimmers standen da bereits in Flammen. Ein eigenes Beatmungsgerät begünstigte laut Feuerwehr durch den Sauerstoff die schnelle Brandausbreitung. Die Frau kam schwerstverletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus. Nach Beendigung des Einsatzes konnten die übrigen Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Die Brandursache ist zurzeit noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt.