Kommt es zum Woelki-Effekt in der Diözese? Das Bistum Limburg geht davon aus, dass die seit Monaten anhaltende Diskussion um die (Nicht-)Veröffentlichung der Missbrauchsgutachten im Erzbistum Köln und die damit einhergehende Austrittswelle von Katholiken in Köln auch vermehrte Kirchenaustritte in der eigenen Diözese nach sich ziehen wird.