Wo, wie und wann gibt es Corona-Tests? Wie Bürger im Kreis Limburg-Weilburg an kostenlosen Schnelltest kommen

Einmal in der Woche auf das Coronavirus testen lassen, kostenlos, mit einem Schnelltest: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte vergangenen Freitag das Versprechen für einen solchen „Bürgertest“ abgegeben – im Landkreis Limburg-Weilburg herrschte allerdings wie in ganz Hessen tagelang Unklarheit über die genauen Abläufe. Der Bund stellt zwar die Mittel bereit, die Organisation wird hingegen vor Ort übernommen. Die Kreisverwaltung hat nun am Donnerstag eine Allgemeinverfügung erlassen, in der die kostenlosen „Bürgertests“ geregelt werden. Nun ist auch klarer, wo, wann und wie die Tests gemacht werden können.