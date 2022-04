Ein Streckennetz von insgesamt 15.200 Kilometern, 4989 Brücken, 2431 Lichtsignalanlagen und neun Tunnels in Hessen – das alles wird betreut von der Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil. Welche Bauarbeiten dabei an Bundes- und Landstraßen sowie an Radwegen im Landkreis Limburg-Weilburg in diesem Jahr realisiert werden, hat Hessen Mobil nun erläutert.