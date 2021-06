Wo Hilfe dringend nötig ist: Kitas sollen auch im Rhein-Lahn-Kreis Anlaufstellen für Eltern werden

Mit dem Sozialraumbudget soll künftig mehr Geld für Personal in Kindertagesstätten zur Verfügung stehen. Und zwar dort, wo ein besonderer Unterstützungsbedarf besteht – zum Beispiel, weil in einer Region viele Kinder aus einkommensschwachen Familien oder mit einem Migrationshintergrund leben oder die ÖPNV-Anbindung zu Bildungs- und Beratungsangeboten für Familien schlecht ist. Unsere Zeitung hat mit dem Kreisjugendamt über die Neuerung gesprochen, die mit dem Kita-Zukunftsgesetz des Landes zum 1. Juli in Kraft tritt.